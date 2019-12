Christmas Urban Race: gara di orienteering

Il 14 dicembre si terrà una gara di orienteering nel centro storico di Genova aperta a tutti.

L'orienteering è uno sport individuale di corsa che si svolge su terreno vario con l'ausilio di Mappa e bussola: da una partenza nota si deve raggiungere l'arrivo nel minor tempo possibile transitando attraverso un certo numero di punti di controllo (detti Lanterne); il percorso non è segnato sul terreno ma solamente in carta, si evince che ogni concorrente sceglierà indipendentemente che “strada“ fare in base alle proprie caratteristiche fisiche o alla capacità tecnica; non vince il più veloce ma colui che riesce a coniugare velocità di corsa con la rapidità nella scelta del percorso più vantaggioso e la capacità di lettura della mappa ed il confronto con lo spazio circostante.

La mappa o carta di gara, è un impianto sportivo riconosciuto a tutti gli effetti: una topografia a colori appositamente realizzata con una simbologia propria, identica in tutto il mondo, con scale che vanno da 1:4000 ad 1:15000 a seconda dell'utilizzo e della disciplina.

L'orienteering nasce nel bosco e lì trova il suo ambiente naturale, ma negli ultimi anni si è molto sviluppata la disciplina sprint il cui teatro diventa il centro storico cittadino o i parchi urbani.