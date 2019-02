"Chiostro da scoprire": sapori e arte di un tempo, tra visita, aperitivo medievale e figuranti

"Chiostro da scoprire – Speciale Medioevo": sapori e arte ai tempi di Giovanni Da Pisa. Domenica 10 marzo, alle ore 19, il Chiostro del Museo Diocesano attende i visitatori per un percorso speciale nei suoi spazi suggestivi, animati per l’occasione da personaggi del passato in abiti storici medievali, che passeggeranno lungo le eleganti arcate o danzeranno sulle note di antichi motivi. Non mancherà inoltre uno speciale aperitivo a tema medievale, con pane alle noci, ippocrasso e altre delizie dell’epoca.

L’occasione di quest’evento è data dalla fine della esposizione dedicata al pittore Giovanni di Pietro da Pisa, che si conclude il successivo 12 marzo: un’ultima occasione per vedere riunito il suo “Polittico di San Lorenzo”, le cui diverse parti – riassemblate solo in occasione di questa mostra – torneranno così nei rispettivi musei, a Torino e Pavia.

Nel corso del periodo di permanenza dell’opera al Museo, sono stati esplorate le tecniche di pittura utilizzate all’epoca, il contesto culturale e cittadino di primo Quattrocento, i pittori dell’ambito o competitori di Giovanni: chiudiamo ora la rassegna con momento suggestivo e coinvolgente che permetterà di immergersi nel Medioevo e scoprire non solo il Polittico di Giovanni da Pisa, ma anche le altre opere medievali custodite nel Museo.

L’evento comprende un ricco aperitivo medievale, la presenza di personaggi in abito storico che animeranno gli spazi del museo, la visita guidata all’opera di Giovanni da Pisa e un breve percorso nel Museo per scoprirne gli ambienti e le opere medievali.

Appuntamento nel Museo alle ore 19. Apertura della biglietteria dalle ore 18:30.

Il costo è di € 20 a persona. È necessaria la prenotazione al n. 0102475127 o all’email info@museodiocesanogenova.it. Posti limitati.

Con la collaborazione dell’Associazione Culturale Ianua temporis.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a sabato 12,00-18,00, domenica 14,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it.