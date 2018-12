Chiostro da Scoprire: aperitivo con danze e musiche medioevali

Sabato 15 dicembre alle ore 19:00 il Chiostro del Museo Diocesano attende i visitatori per un percorso speciale nei suoi spazi suggestivi, animati per l’occasione da personaggi del passato in abiti storici medievali, che passeggeranno lungo le eleganti arcate o danzeranno sulle note di antichi motivi. Non mancherà inoltre uno speciale aperitivo a tema natalizio.

Ci si potrà avventurare in questo luogo altamente evocativo, incastonato nel cuore del centro storico, un tempo abitazione dei Canonici, corpo scelto di prelati che gestivano amministrativamente e fattivamente la Cattedrale. Ascolteremo così la storia delle bombe del Re Sole, o del Santo che “non esiste”, nonostante sia effigiato in più di un dipinto del Museo, o ancora dell’albero di una nave, con tanto di impressione del segno delle cime, o infine di un curioso bisticcio che alcuni Canonici portarono avanti per anni e anni, pur di vedersi assegnare una particolare stanza dell’edificio. Si concluderà poi la visita in una stanza normalmente non visitabile e aperta per l’occasione: la Sala del Capitolo, il cui uso è riservato ai Canonici della Cattedrale.

L’occasione di quest’evento è data dal compleanno del Museo, che proprio in questo weekend compie 18 anni. E ciò avviene in concomitanza con i festeggiamenti dei 900 anni della consacrazione della Cattedrale, avvenuta il 10 ottobre 1118: un appuntamento da non perdere.

Data, orario e costi:

Sabato 15 dicembre, ore 19. Appuntamento al Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) . Costo € 15. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. A cura di Festigium srl. Con la collaborazione di Associazione Culturale Ianua temporis.

Per info e prenotazioni:

Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: da lunedì a sabato 12,00-18,00, domenica 14,00