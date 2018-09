Chiostro da scoprire: festeggiamenti dei 900 anni della consacrazione della Cattedrale

Nella fresca atmosfera d'autunno presso il Chiostro dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo sede del Museo Diocesano è stato organizzato un percorso ispirato ai festeggiamenti dei 900 anni della consacrazione della Cattedrale avvenuta il 10 ottobre 1118.

Venerdi 05 ottobre 2018 alle ore 19:00 ci avventureremo in questo luogo suggestivo, incastonato nel cuore del centro storico, abitazione dei Canonici, corpo scelto di prelati che gestivano amministrativamente e fattivamente della Cattedrale.

Qui potremo scoprire la storia del Duomo e di Genova: scopriremo le palle di cannone del 1684, quando Re Sole colpi Genova con oltre 13.000 per cercare di costringerla alla resa… peraltro senza riuscirci.

Non potremo esimerci di parlare del Santo che “non esiste”, nonostante sia effigiato in più di un dipinto del Museo. Riusciremo a individuare, fra le varie architetture, l’albero di una nave, con tanto di impressione del segno delle cime. Ascolteremo la storia di un curioso bisticcio, che alcuni Canonici portarono avanti per anni e anni, pur di vedersi assegnare una particolare stanza dell’edificio. E non solo.

Ma stavolta non ci accontenteremo di narrarvi aneddoti e vicende antiche: vi invitiamo a soffermarvi con noi nel colonnato per gustare un aperitivo con bollicine e parmigiano reggiano, in un clima di energia evocativa.

Appuntamento al Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) . Costo € 15. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. A cura di Festigium srl.

Per info e prenotazioni:

Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a sabato 12,00-18,00, domenica 14,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it.