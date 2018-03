Chiese in musica al Museo Diocesano

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso Capodanno, “Chiese in musica” diventa un format turistico.

Nel pomeriggio di sabato 24 e domenica 25 marzo, lunedì 2 e sabato 7 aprile, la magia della musica e la suggestione delle chiese genovesi diventano un mix vincente per coinvolgere i tanti turisti che sceglieranno Genova per il periodo pasquale e appassionare i genovesi alle bellezze cittadine.

Domenica 25 marzo, ore 17 il Museo Diocesano ospiterà nel suggestivo Chiostro medioevale il concerto del Coro Monte Bianco. A seguire visita guidata al chiostro e al museo al prezzo speciale di € 5.

«I cori, gli organi, le orchestre e i musicisti renderanno particolarmente suggestive le chiese del centro città nonché del centro storico in questo periodo pasquale, a partire dal weekend delle Palme – dichiara l’assessore a Turismo, Commercio e Artigianato Paola Bordilli –. Le chiese e la musica sono un connubio indissolubile e lo diventano ancora di più in un momento dell'anno come quello legato alla Quaresima e alla Pasqua: un periodo liturgico che ha visto da sempre il fiorire di alcune delle più sublimi armonie sacre musicali, patrimonio della nostra storia, che la città offrirà ai turisti e ai genovesi nei prossimi weekend. La sinergia con la Curia genovese, il teatro Carlo Felice, il Conservatorio Niccolò Paganini e molte realtà musicali locali sta permettendo di realizzare un’operazione che mi sta molto a cuore, perché credo che la riscoperta delle chiese della nostra città, affiancata alla magia della musica, possa davvero far vivere appieno la suggestione di una Genova che sa mettere a fattor comune tutte le sue eccellenze».

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it .