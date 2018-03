"Chiese in musica", l'edizione 2018

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso Capodanno, la magia della musica e la suggestione delle chiese genovesi tornano in Chiese in musica 2018, diventando un mix vincente per coinvolgere i tanti turisti che visitano Genova, ma anche per appassionare i genovesi alle bellezze cittadine.

I concerti sono gratuiti.

Di seguito tutti gli appuntamenti:

Sabato 24 marzo

ORE 17,00 BASILICA DI SAN SIRO

ORE 17,00 ORATORIO SAN FILIPPO NERI

ORE 17,30 CHIESA DI N.S. ASSUNTA E SANTA ZITA

Domenica 25 marzo

ORE 15,30 CHIESA DI N.S. DELLA CONSOLAZIONE E SAN VINCENZO MARTIRE

ORE 16,00 BASILICA DELLE VIGNE

ORE 17,00 MUSEO DIOCESANO

ORE 17,00 CHIESA DI SAN SISTO

ORE 20,00 CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA E SAN GEROLAMO EMILIANI

Lunedì 2 aprile

ORE 16,00 CHIESA DI N. S. DELLA CONSOLAZIONE E SAN VINCENZO MARTIRE

ORE 17,30 CHIESA DI SAN LUCA

Sabato 7 aprile

ORE 15,00 CHIESA DI SAN LUCA

ORE 16,30 CHIESA N. S. DELLA CONSOLAZIONE E SAN VINCENZO MARTIRE