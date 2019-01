A Chiavari arriva il "Winter Jazz #01"

Una rassegna targata Jazz Club Chiavari con quattro concerti di levatura internazionale.

Chiavari diventa sempre più cittadina del Jazz, da "Jazz on Air" (la prima edizione è datata 2013) fino a "Chiavari in Jazz" dell'agosto 2018 è sempre stato un successo crescente di pubblico e critica, con la costante presenza nei programmi di prestigiosi artisti di fama internazionale.

Il Jazz Club Chiavari con il suo direttore artistico Rosario Moreno, forti dei successi ottenuti, dedica a questa straordinaria musica che conta sempre più appassionati, un'edizione tutta rivolta ad alcuni dei maggiori interpreti del piano Jazz, tra le altre cose tutti vincitori del Top Jazz, il più importante riconoscimento in ambito jazzistico esistente in Italia.

L'Auditorium "San Francesco" di Chiavari ospiterà la rassegna "Winter Jazz #01", che dopo il grande successo del concerto di Enrico Rava ed Andrea Pozza, sempre ad opera del Jazz Club Chiavari vedrà la presenza di due "mostri sacri" del Jazz italiano Enrico Intra ed Enrico Pieranunzi e di due "Young Lions" del nostro panorama artistico Enrico Zanisi ed Alessandro Lanzoni.

Gli ospiti della kermesse

Ad aprire la rassegna il prossimo 1 febbraio ci sarà Enrico Zanisi il pianista che il mondo ci invidia, i suoi primi concerti li ha realizzati a soli 15 anni e da subito si sono intuite le sue enormi capacità musicali, una carriera in giro per il mondo che è un continuo crescendo di successi. Seguirà venerdì 8 febbraio il concerto di Enrico Intra, la storia del jazz in Italia, uno dei massimi divulgatori di questo genere musicale grazie alle sue numerose apparizioni, anche in veste di direttore d'orchestra, nella RAI dei tempi d'oro. Il concerto in programma il 15 febbraio vedrà la presenza di Alessandro Lanzoni altro "enfan prodige" del jazz italico, ha sempre messo il suo talento al servizio di una incessante ricerca musicale. Presente fin da giovanissimo nei cartelloni dei più importanti Festival italiani ed internazionali, da solo o al fianco di prestigiosi artisti di fama mondiale.

Chiuderà questo ciclo di concerti Enrico Pieranunzi, probabilmente il più rappresentativo pianista jazz italiano nel modo, tra le tante cose l'unico pianista italiano ad aver avuto l'onore ed il privilegio (riservato a pochi) di aver inciso dischi dal vivo nello storico e prestigioso Village Vanguard di New York, sicuramente il jazz-club più importante e famoso al mondo.

I concerti inizieranno alle ore 21:00 ed il biglietto di ingresso è di 10,00 euro, un prezzo che si è riusciti a tenere basso grazie anche alla presenza di sponsor come Due Energie, Compass, Genoa Energy e Temar.

Sconto del 10% nei ristoranti

Inoltre, grazie alla collaborazione del Jazz Club Chiavari con il Consorzio Ristoratori Chiavaresi, in occasione della rassegna, a tutte le persone che avranno assistito ai concerti verrà riconosciuto uno sconto del 10% presso i ristoranti aderenti al consorzio.

Per beneficiare dello sconto è sufficiente presentare il biglietto di ingresso ricevuto per assistere al concerto, lo sconto del 10% sarà riconosciuto solo alla persona in possesso del biglietto, la promozione è valida dall'1 febbraio 2019 al 31 marzo 2019, dal lunedì al venerdì, presso uno dei ristoranti in elenco.

Boccon Divino - (Via Entella 18 - Chiavari)

Ciupin (Via Argiroffo 19 - Chiavari)

Da Felice (Corso Valparaiso 136 - Chiavari)

Vino e Cucina dal 1999 (Via Bighetti 107 - Chiavari)

Osteria Moderna (Via Vittorio Veneto 7 - Chiavari)

Lord Nelson (Corso Valparaiso 112 - Chiavari)