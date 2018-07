Il "Chiavari Summer" va a passo di danza

Cinque giorni di stage ed eventi al Palazzetto dello Sport con il brand dancewear Thala che promuove, sostiene e diffonde la cultura della danza.

Dal 25 al 29 luglio Chiavari torna capitale della danza: dopo la partnership delle scorse settimane con Genova In Danza al Teatro Carlo Felice, il brand ideato da Federica Ottone si sposta nel Tigullio.

Cinque giorni di stage, tre sale con settanta lezioni in programma, divise in Percorso Street e Percorso Danza con docenti di grande prestigio tra cui spiccano Luca Masala (Direttore dell’Accademia di Montecarlo), Alessandra Celentano (insegnante di danza classica ad Amici di Maria De Filippi), Alex Atzewi (ballerino e coreografo tra i più apprezzati al mondo) e Sponky (ballerino e coreografo per importanti artisti del panorama internazionale tra cui Sean Paul, Mariah Carry e Britney Spears).

Thala sarà presente per tutta la durata dell’evento con un temporary store in cui sarà possibile provare e acquistare i capi appartenenti alla nuova collezione fitness oltre a capi esclusivi studiati appositamente per l’evento, con una testimonial d’eccezione: la fashion blogger e influencer Federica Ferraro (con 110 mila followers su Instagram e con all’attivo collaborazioni con prestigiosi marchi internazionali), chiavarese doc e nuovo volto “moda” del brand.