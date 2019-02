Sabato 16 febbraio si rinnova la tradizione dello "Sbarassu" in centro città, a Chiavari.

Un'ottima occasione per fare shopping e non farsi scappare le promozioni del momento: per lo sbarazzo, infatti, tanti negozi esporranno a prezzi scontatissimi le loro collezioni autunno-inverno, dalle 9 alle 19,30.

Informazioni: 0185 314245.