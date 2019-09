ChiavarInCosplay: Chiavari diventa patria del fumetto per tre giorni

Torna dal 20 al 22 settembre 2019 ChiavarInCosplay, l'evento che trasforma la cittadina rivierasca in un centro per amanti di cosplay, fumetti, serie tv, cartoni, fantasy e tanto altro.

Tra le novità di quest'anno, da segnalare la Sfilata Cosplay sul lunghissimo red carpet posizionato lungo le vie del centro storico.

E poi non mancheranno le battaglie di spade, i quiz, videogiochi, colonne sonore, raduni, presentazioni e molto altro. Per l'occasione, in giro per il paese verranno allestite diverse aree a tema "fantasy", come quella del Trono di Spade e di Harry Potter.

Il programma completo:

Venerdì 20 Settembre

20:45 - PRESENTAZIONE EVENTO - Comune di Chiavari

21:15 - THE SPLEEN ORCHESTRA - Palco La Fenice



Sabato 21 Settembre

10:00 - APERTURA STAND - Mercatino Espositori

10:00 - TRA GENOVA E GIAPPONE, PASSANDO PER LUCCA - Auditorium

10:30 - HARRY POTTER MAGIC PARK GAME - Parco Villa Rocca

Ultimo ingresso ore 18:30 - VINCI UN HOVERBOARD!

11:00 - QUIZ “IL TRONO DI SPADE” - Area Trono di Spade

11:30 - NINTENDO SWITCH PARTY - Think Comics on Stage

15:00 - DISNEY DANCE PARADE (Ass. P.G.S. Gymnica 2000) - Red Carpet

15:15 - SFILATA COSPLAY NON COMPETITIVA - RED CARPET

16:30 - JUST NERDANCE - Think Comics on Stage

17:00 - QUIZ “IL TRONO DI SPADE” - Area Trono di Spade

17:30 - OK, IL PREZZO E’ OK! - Think Comics on Stage

18:00 - GAME RE-BOAT - Think Comcis on Stage

19:00 - CARTOON MUSIC QUIZ - Think Comics on Stage

19:30 - C’ERA UNA VOLTA LIVE - Think Comics on Stage

20:30 - THINK COMICS PRESHOW - Palco La Fenice (estrazione HoverBoard)

con Alessandro & Valeryo, special guest Mattia “Kind” Gentile

21:00 - ANIMENIACS CORP. - DISNEY SHOW - Palco La Fenice

21:00 - MUSICHE DALLA TERRA DI MEZZO con Claudio Bastoni - Area Fantasy



Domenica 22 Settembre

9:00 - UNA MATTINA AL MUSEO - Museo Archeologico (fino alle 13:00)

10:00 - APERTURA STAND - Mercatino Espositori

10:00 - COSPLAY E PEDAGOGIA (Perché travestirsi può essere educativo?) - Auditorium

10:30 - HARRY POTTER MAGIC PARK GAME- Parco Villa Rocca

Ultimo ingresso ore 18:30 - VINCI UN HOVERBOARD!

10:30 - DANCING ARENA - Area Associazioni

11:00 - QUIZ “IL TRONO DI SPADE” - Area Trono di Spade

11:30 - NINTENDO SWITCH PARTY - Think Comics on Stage

12:15 - BATTAGLIA DI SPADE - Area Trono di Spade

14:00 - SFILATA COSPLAY NON COMPETITIVA - RED CARPET

14:00 - QUIZ “IL TRONO DI SPADE” - Area Trono di Spade

14:15 - BATTAGLIE DI SPADE - Area Trono di Spade

15:30 - GARA COSPLAY presentata da THINK COMICS - RED CARPET

16:00 - RADUNO POKEMON GO - Area Bimbi

16:15 - BATTAGLIA DI SPADE - Area Trono di Spade

17:00 - QUIZ “IL TRONO DI SPADE” - Area Trono di Spade

17:30 - PREMIAZIONE GARA COSPLAY - Think Comics on Stage

17:30 - DANCING ARENA - Area Associazioni

17:45 - CARTOON MUSIC QUIZ - Think Comics on Stage

18:00 - PRESENTAZIONE DEL FUMETTO “DEREK” - Area Fantasy

18:15 - BATTAGLIA DI SPADE - Area Trono di Spade

18:30 - KARAOKARTOON - Think Comics on Stage

20:00 - THINK COMICS PRESHOW - Palco La Fenice (estrazione HoverBoard)

con Alessandro & Valeryo, special guest Mattia “Kind” Gentile

20:30 - NON SI ESCE VIVI DAGLI ANNI ‘80

con Omar Fantini e Poveri di Sodio - Palco La Fenice

20:30 - DANCING ARENA - Area Associazioni



PROGRAMMA ARTIST ALLEY PONENTE e ARTIST ALLEY LEVANTE

Dalle 10:00 alle 20:00 di sabato e domenica si alterneranno a rotazione i seguenti artisti:

- Mattia "Kind" Gentile: Nerd Guitar Rock

- Il Grezza: Fiabe Nerd & Cabaret

- Claudio Bastoni: Musiche e canzoni Fantasy

- Teatrino di Bisanzio: Show tributo a "Ollio e Stanlio" e "Betty Boop"

- Scuola Chiavarese del Fumetto: Disegni dal vivo e dimostrazioni di disegno a fumetti



ATTIVITA' "NON STOP"

Dalle 10:30 alle 20:00 di sabato 21 e Domenica 22 in varie AREE a tema della Città.



AREA TRONO DI SPADE

- Animazione dei Bruti

- Escape Room "Il Trono di Spade"



AREA HARRY POTTER

- Escape Room "Harry Potter"

- Gioco "Harry Potter Maci Park Game" (Giocando puoi vincere un Hoverboard offerto da Think Comics)



AREA ASSOCIAZIONI (solo domenica 22)

- Scuola di Spada Laser

- Animazione Marinaresca

- Esibizioni di ballo e di canto



AREA BIMBI

- Truccabimbi

- Animatori in Costume

- Baby Dance

- Giochi di Squadra

- Giochi di una volta

- Laboratori Artistici

- Sarabanda

- Gonfiabili

- Mercandising Bimbi

- Banchetto di Magia



RISTORANTI IN "COSPLAY"

I Migliori ristoranti di Chiavari hanno creato per l'occasione dei menù speciali a tema!

- PIZZERIA VERDI (Corso Dante, 70)

MENU‘ HARRY POTTER

- PANINOTECA LA MATTONELLA (Piazza Fenice, 3)

MENU‘ LA CASA DI CARTA

- BIRRA LEO (Piazza Cademartori, 3)

MENU‘ IL SIGNORE DEGLI ANELLI

- TAJ MAHAL (Piazza Cademartori, 34)

MENU’ BOLLYWOOD

- GO GO BURGER (Piazza N.S. dell’orto, 51)

MENU‘ ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

- EXCALIBUR PUB (Corso Garibaldi, 54)

MENU‘ IL TRONO DI SPADE

- HAKUNA MATATA (Via Piacenza, 115)

MENU‘ CARTOON + ANIMAZIONE PER BAMBINI

- CIV LE VIE DEL LEVANTE (Corso Dante, Via Entella):

MENU‘ LE VIE DELLA MAGIA

- LES DÉLICES (Piazza Mazzini, 5):

BUBBLE TEA “TUTTIGUSTI PIÙ UNO”

- VASSILISSA (Corso Millo, 89)

MENÙ ERCOLE



MUSEO ARCHEOLOGICO

Dalle 9:00 alle 13:00 di Domenica 22 Settembre

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, presso il Museo Archeologico di Chiavari, Domenica 22 Settembre dalle 09:00 alle 13:00 avverrà un’apertura straordinaria durante la quale sarà a disposizione dei visitatori l’intera collana di graphic novel “Fumetti nei Musei”, edita dal MiBAC e ambientata in 22 Musei italiani.

Alcuni tra i fumettisti più celebri del panorama nazionale hanno raccontato le collezioni del patrimonio museale italiano attraverso storie di fantasia prendendo spunto da elementi storici e artistici reali.

Ingresso; € 3,00 - Ridotto € 2,00 - Gratuito fino ai 18 anni



IN COLLABORAZIONE E CON IL CONTRIBUTO DI:

Comune di Chiavari, Assessorato alla Cultura, Think Comics, RTS Agenzia di Animazione, Lucy’sPhoto, Istituto Comprensivo Chiavari II, Istituto Caboto, Istituto Luzzati, CIV di Chiavari, CVL di Chiavari, Scuola chiavarese del Fumetto, Museo Archeologico di Chiavari, Giochimparo, Hakuna Matata, Magia al ChiavarInCosplay, La Bacchetta Magica, Arciragazzi Tigullio, Associazione “Non li vuole nessuno, li salviamo noi”, Lux, Avis, Canterò, Deai, Centro Studi Danza Academy, LudoSport Spade Laser, Lega Navale Italiana, O Castello, Castello Stravagario, Ass. I Cantori del Westeros, Ass. I Cavalieri della Commenda, Evasione Escape Room a tema.