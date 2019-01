Concerto degli iPop80S a Chiavari

Venerdì 11, alle ore 22, il gruppo genovese di British pop anni 80, gli iPop80S, si esibirà a Chiavari presso il celebre pub all’inglese Blueseagull.

Il locale è accogliente e con un’ottima acustica. Rimane forse il miglior locale per la musica live nel levante rivierasco in cui molte band genovesi si esibiscono con soddisfazione del pubblico.

Gli iPop80S da anni portano in serata il repertorio pop; dai Duran, a Bowie, agli Spandau, si Simple Minds, a George Michael e via dicendo con grande attenzione ai suoni e al look.