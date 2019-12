A Chiavari il concerto-anteprima di “Pianissimo”

All'Auditorium San Francesco la presentazione dell'album prodotto con il bluesman Tony Coleman.

Si terrà il 15 dicembre presso l'Auditorium San Francesco di Chiavari (GE), il concerto di Henry Carpaneto, anteprima del nuovo album “Pianissimo”, prodotto da bluesman Tony Coleman, storico batterista di B B King.

Sarà il Comune di Chiavari, Assessorato alla Cultura, a promuovere il live di "Pianissimo", disco del pianista blues ligure che uscirà nel 2020. Per l'occasione Carpaneto sarà accompagnato dalla band formata da: Paolo Maffi al sax, Stefano Bergamaschi alla tromba, Davide Medicina al basso, Maurizio Borgia alla batteria.

Di palchi ne ha masticati tra America e Italia e a breve approderà al suo secondo album solista. Henry Carpaneto ha scelto un titolo eloquente, con una forza persuasiva volta a riassumere l'essenza stessa del musicista ligure: "Pianissimo". "Pianissimo" viene da lontano, dal "Voodoo Boogie" che ha dato il via alla produzione musicale di Carpaneto nel 2014, quando dopo un tour americano, il bluesman Bryan Lee decise di catturare la personalità di Henry nella patria del blues: New Orleans. Album che poi venne completato alla OrangeHomeRecords di Leivi (GE) con il produttore Raffaele Abbate e due grandi nomi: il chitarrista Otis Grand e Tony Coleman, batterista che per trent'anni ha affiancato B. B. King. Un feeling, quello tra Coleman e Carpaneto, che si è consolidato in una tournée internazionale e con una band tutta italiana. "Pianissimo" prende forma qui, in questa porzione di Liguria, dai sapori e dai suoni che congiungono il Sud del Mondo, portandosi dietro tutte le vibrazioni dei "black musician" d'Oltreoceano. Un disco che vedrà tra gli ospiti Lucky Peterson e anche il sassofonista americano Waldo Weathers, membro storico della James Brown Band.

L'evento – organizzato con Tigullio Wedding & Events, OrangeHomeRecords e Mash Up Genova-Swing Different - inizia alle ore 21. Ingresso gratuito.

