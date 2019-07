A Chiavari 100 batteristi per un maxi tributo ai Queen

L'orchestra di batterie più grande d'Italia arriva a Chiavari per un flash mob ("100 Drums") in cui verranno ricordate e suonate le canzoni più belle dei Queen, un originale occasione studiata per tutti i fan del mitico gruppo ma anche per tutti coloro che vogliono assistere a una performance decisamente diversa dal solito.

L'appuntamento è venerdì 5 luglio in piazza Roma, a partire dalle 19.

Per l'occasione sono attesi almeno un centinaio di batteristi che si esibiranno suonando insieme i brani dei Queen, formando l'orchestra di batterie più grande d'Italia.