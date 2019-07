"Chi" Summer Tour: Alfonso Signorini a Rapallo con Valeria Marini, Alena Seredova e altri vip

Chi Summer Tour, l’appuntamento ideato da Chi, il settimanale people più letto in Italia diretto da Alfonso Signorini, ritorna anche quest’estate in 3 località mondane e chic. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, si presenta in una veste nuova per intrattenere i tanti ospiti e il pubblico.

Il tour ha inaugurato a Cesenatico sabato 29 giugno, per proseguire il 14 luglio a Cortina d’Ampezzo e il 28 luglio Chi Summer Tour chiude a Rapallo.

L’appuntamento più atteso sarà il talk show del direttore Alfonso Signorini con i suoi ospiti per parlare di attualità, gossip e trend dell’estate 2019.

I grandi protagonisti della data di Rapallo - a partire dalle ore 19.30 al Chiosco della Musica, in Piazza Martiri per la Libertà – saranno: una delle regine della tv Valeria Marini, la modella e attrice Alena Seredova, l’ex protagonista di Temptation Island Francesco Chiofalo con la fidanzata Antonella Fiordelisi influencer ed ex spadista della Nazionale italiana di scherma conosciuta sul set di Temptation, la firma di Chi Antonella Ferrari, la giornalista Annalisa Chirico volto noto del piccolo schermo e spesso ospite nei salotti televisivi e lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Bianchini, autore di romanzi diventati veri e propri bestseller e, in alcuni casi, anche film di grande successo come “Io che amo solo te”, “La cena di Natale” e “Nessuno come noi”.

Contemporaneamente al talk show, Alice Balossi, foodblogger e scrittrice, curerà uno showcooking interattivo durante il quale coinvolgerà il pubblico e gli ospiti nel racconto della preparazione dei piatti.

Tra le novità di questa edizione del Chi Summer Tour anche la Lucky Card: la possibilità per due persone, sedute tra il pubblico del talk, di partecipare all’ esclusiva cena di gala insieme ad Alfonso Signorini e ai suoi ospiti.

