Chi è la più bella del castello? Caccia agli indizi da vivere in famiglia

Domenica 19 gennaio alle ore 10:30 e 15:30 a Castello D'Albertis si terranno prove enigmistiche e indovinelli per un appassionante gioco da vivere in famiglia.

Chi riuscirà a scoprire l'identità della “più bella del castello” e a mettersi in posa con lei (o come lei per un artistico selfie)?

Attività dedicata alle famiglie, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Durata: 1 ora e mezza, gruppi massimo da 25 persone.

Per prenotazioni: 0102723820 - biglietteriadalbertis@comune.genova.it