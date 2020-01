“Chi cerca trova”: caccia al tesoro... al buio

Ogni ultimo martedì del mese, Dialogo nel Buio – la mostra percorso sensoriale ospitata in Darsena – dedica ai più piccoli un pomeriggio speciale: partendo dal gioco, i bimbi dai 5 agli 11 anni si cimentano in attività manuali e sensoriali nell’oscurità, sempre affiancati dalle guide, imparando un modo diverso di muoversi, orientarsi e comunicare.

Martedì 28 gennaio alle ore 17:00, i bambini sono invitati a partecipare a "Chi cerca trova!", una divertente caccia al tesoro completamente in assenza di luce per trovare l’oggetto misterioso lungo il percorso, avendo come unico aiuto la voce della guida che con i suoi indizi aiuterà a raggiungere l’obiettivo finale, per vivere l’esperienza di Dialogo nel Buio in modo originale e coinvolgente.

Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione entro le ore 12 del giorno stesso.

