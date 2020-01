Chez Thesse parla della famiglia al teatro Garage

La compagnia teatrale Chez Thesse torna al Teatro Garage per la commedia "La sedia", tratta da "La sedia del nonno", drammaturgia di Stefania De Ruvo.

Una famiglia, ormai da tempo separata, si ritrova a casa dei nonni in occasione del funerale della nonna. I parenti si sono ritrovati per sistemare la casa che sarà venduta per dividere il ricavato. Nel mettere a posto e buttare quanto non necessario, si ritrova la vecchia sedia del nonno. La sedia rappresenta i bei momenti vissuti nell’infanzia dai protagonisti e spinge tutti a dire la verità smascherando le ipocrisie e le difficoltà che hanno diviso la famiglia, attraverso veri e propri monologhi.

Lo spettacolo sarà una commistione tra Teatro e Cinema. Verrà ripercorsa la vita dei nonni attraverso flashback, proiettati sul fondo. Nella parte cinematografica, curata da Marco Piras e Marco Santostefano, i nonni verranno interpretati da Gino Versetti e Lucia Vita.

I personaggi protagonisti della commedia verranno interpretati da Antonella Oggiano, Morena Campus, Luca Cevasco, Noemi Baldini, Federico Librera, Marco Negro.

Scene di Maria Rossetti, acconciature di Marisa Mariano.

Regia di Marco Piras.

Per info e prenotazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici:

010511447 o 3473751325