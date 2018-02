Chet contro tutti: la mostra

Anche se a primo impatto potrebbe sembrarlo, non è aggressività quella che traspare dal titolo di questa mostra, bensì una forma attiva di resistenza: la resistenza di un artista – così come dell’individuo calato dietro lo pseudonimo – che non accetta di farsi trascinare dalla corrente. E come potrebbe, essendo lo spirito critico la sua qualità saliente? Chet, infatti, esercita costantemente questa dote guardando alla realtà con disincanto e irriverenza, con la chiara volontà di stanare le ipocrisie e le meschinità che si fanno largo nell’indifferenza collettiva.

Nel flusso sterile e straniante della quotidianità – sempre più spesso artificiosamente accelerato – Chet trattiene libri, giornali e riviste, pagine lette e subito abbandonate alla polvere, sottraendoli alla logica del consumo per restituirgli una seconda, lunga vita e un’ulteriore ragione d’essere sottoforma di collage. Tali opere, della dimensione di una cartolina, hanno la capacità e l’ambizione di esprimere una visione del mondo proprio attraverso quei particolari che normalmente passano inosservati. Il diavolo, si sa, si annida nei dettagli.

Lo stesso vale per l’ironia, a cui l’artista ricorre con intelligenza, creando cortocircuiti di senso dove il linguaggio e l’immaginario comune implodono. Se il dato reale è l’ineludibile punto di partenza di questo giovane artista, che non fa sconti a se stesso né a chiunque altro, sono la fantasia e l’immaginazione le forze alle quali si affida per promuovere e innescare un cambiamento apprezzabile nell’attuale stato delle cose, fermo restando che l’arte è l’orizzonte a cui tendere. (Testo critico a cura di Elisa Podestà)