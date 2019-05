Che Festival 2019: Modena City Ramblers, Vauro, Zibba, Enrique Balbontin e tanti altri ospiti

Torna anche per il 2019 il “Che Festival”, giunto alla sua nona edizione.

Anche per quest’anno, la regola è sempre la stessa: Che Festival è l’unico grande evento in Italia a cui si accede non pagando un biglietto in denaro, ma portando generi di prima necessità.

Dal 31 maggio al 9 giugno, un ricco calendario di attività e proposte (una ogni 30 minuti), daranno vita a un bazar che, influenzato dalla magia del porto, respira aria d’Oriente e Medio Oriente, si colora di Africa e di Asia, inebria di spezie e di odori.

Musica, teatro, cabaret, esibizioni sportive, incontri. E l'immancabile galleria dedicata allo street food, genovese ed internazionale.

Dieci giorni di divertimento, informazione, solidarietà e cultura. Una festa dei cittadini per i cittadini con un doppio obiettivo: divertire e comunicare, facendo sentire i partecipanti parte attiva del progetto Music for Peace.

Anche per questa edizione, ogni artista si esibirà gratuitamente senza percepire cachet, neppure a titolo di rimborso spese.

Tutti insieme con la stessa finalità: realizzare un’idea. Un festival di tutti per tutti. I materiali raccolti nel corso del Che Festival, attraverso le mani dei volontari di Music for Peace saranno distribuiti direttamente, senza intermediari, alle famiglie sul territorio e all’estero durante le missioni umanitarie. Un passamano che attraversa i confini e non conosce barriere, che conquista la mente e il cuore delle persone.

L’anno scorso hanno preso parte alla manifestazione 80.000 tra genovesi ed extra regione.

In programma, come sempre, concerti, sport, dibattiti, spettacoli, laboratori per bambini: il calendario completo si trova qui. Da segnalare, gli autori del sito satirico "Lercio" sabato 1 giugno alle 18, la sera stessa The Marciellos, e poi il cabaret domenica 2 giugno alle 20,30 con Enzo Paci, Andrea Di Marco, Fabrizio Casalino, Gabriele Il Mago Gentile, Gianpiero Perone e Quelli Dopo. Martedì 4 giugno, dalle 20,30, sul palco suonano Andrea Sigona, Punkreas, Modena City Ramblers, Omar Pedrini. Mercoledì 5 giugno, sempre dalle 20,30, Zibba, Scratching Sound e Paolo Parpaglione, Enrico Allavena, Cato Senatore, The Uppertones, Bunna & Raphael Double Trouble. Giovedì 6, dalle 21, nuova serata di cabaret con Didi Mazzilli, Enzo Polidoro, Luglio Iglesias, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, Riky Bokor, Stefano Vogogna. Giovedì 6 giugno sul palco , dalle 20,30, The Lioness, Cocks, Bobby Soul & Les Gatones, Los Fastidios. Venerdì 7, sempre stessa ora, Radio Ga-Ga, Trevor and the Wolves, Rock.it. Poco prima, alle 20, il vignettista Vauro partecipa all'incontro "Essere umani". Sabato 8 giugno Haidi Giuliani parla del libro "Carlo Giuliani, il ribelle di Genova" di Francesco Barili e Manuel De Carli. Domenica 9 giugno, cabaret alle 21,30 con Loser e Daniele Raco.