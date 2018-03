Torna il "Che Festival" di Music For Peace tra musica, street food, sport e cultura

Come sempre, al Che Festival di Genova, organizzato da Music For Peace, si entra pagando non in denaro bensì portando generi di prima necessità per le missioni dell'associazione.

Quest'anno la festa va dal 1 al 10 giugno, si svolge presso la sede di Music For Peace in via Balleydier 60, e come sempre saranno tantissimi gli eventi ospitati, di tutti i generi: musica, cabaret, dibattiti, sport, cultura, street food, laboratori per bambini, e tanto altro.

Il Che Festival è l’unico grande evento culturale, musicale e sportivo in tutta Italia in cui si accede non pagando un biglietto in denaro, ma portando generi di prima necessità. Anche questi materiali saranno distribuiti dai volontari alle famiglie sul territorio o all’estero durante gli interventi di emergenza umanitaria.

Momento di divertimento, informazione, solidarietà e cultura. Una festa di cittadini per i cittadini. L’obiettivo: divertire e comunicare. La location è unica nel suo genere: all’interno della sede di music for peace, 4.000 mq completamente riqualificati con materiale di riciclo, i volontari hanno approntato tre palcoscenici, un campo sportivo polivalente, un’aula dibattiti, quattro aree per laboratori per bambini. Un grande evento composto da incontri pubblici, presentazioni di libri, concerti, sport per tutti, cabaret, danze dal mondo, workshop e attività per bambini e ragazzi. Nessun artista, sportivo, personalità che partecipa alla manifestazione percepisce cachet o rimborsi spese.

Ognuno gestisce la propria presenza per contribuire al raggiungimento degli obiettivi: sensibilizzare il maggior numero di persone e raccogliere la più ampia quantità di generi di prima necessità. cantanti, campioni mondiali, scrittori, giornalisti, comici, danzatori, attori… tutti volontari per un giorno. Li unisce un’unica causa: la solidarietà concreta.

Corollario ma soprattutto anima del Che Festival sono gli stand di artigianato, cucina etnica e tipica regionale: tutto il mondo racchiuso in un unico, grande e meraviglioso festival, dove ciò che sogniamo, per dieci giorni, è realtà.

Il programma completo sarà presto disponibile su http://chefestival.it/