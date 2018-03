"Che fai tu luna in ciel?" l'incontro al Castello D'Albertis

Sabato 10 marzo alle ore 16.00 a Castello D'Albertis avrà luogo l'incontro "Che fai tu Luna in ciel?" a cura di Luigi Pizzimenti, vice presidente e socio fondatore della Associazione Ligure Astrofili Polaris.

La luna, fin dall'inizio della storia dell'uomo, ha rappresentato una presenza costante sia nelle tradizioni e nelle credenze, sia nella ricerca dell'ordine universale della realtà: divinità per gli antichi, ispirazione per letterati e artisti, certezza e conoscenza per gli scienziati. Testimone silenzioso e sempre presente dello sviluppo dell'uomo, il suo influsso è stato, prima ancora della scoperta nei fenomeni naturali, culturale e sociale.

Lo scopo della giornata è di illustrare il valore antropologico della luna, attraverso un incontro che porterà la credenza e la leggenda a confrontarsi con la scienza. Il fascino e la seduzione che da sempre esercita il nostro satellite saranno il soggetto di un appassionante percorso fra ciò che l'uomo ha visto in essa e di come questo abbia influenzato la cultura umana, fino a portarla ad intraprendere il viaggio nello spazio. Il sogno fantastico dell'uomo a confronto con il sogno scientifico contemporaneo

L'incontro è aperto al pubblico e rientra nell'ambito degli eventi collaterali ala mostra Foroba Yelen- Notti di luce in Mali.

INFO: 010.2723820.

Per approfondimenti: www.castellodalbertis.museidigenova.it