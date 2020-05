Cesarea in Fiore: la via si anima con prodotti bio, fiori e piante

Venerdì 29 e sabato 30 maggio in via Cesarea torna "Cesarea in Fiore": la strada si anima per ospitare proposte di arredo casa e giardino, prodotti bio, agriturismo, fiori e piante.

L'obiettivo è avvicinarsi alla natura, assaggiare prodotti tipici, incontrare i titolari delle strutture e iniziare a pensare già alle prossime vacanze in agriturismo.

La manifestazione si svolerà dalle 9 alle 19.