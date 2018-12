"Tutti insieme sotto l'Albero": la festa di Natale a Certosa

Una giornata di festa per celebrare il Natale imminente e provare a dimenticare il dolore di un quartiere e di una città, anche se solo per poche ore: sabato 8 dicembre 2018 il Municipio Valpolcevera - insieme alla Pro Loco Valpolcevera, Civ Certosa, associazioni e comitati - promuove "Tutti insieme sotto l'Albero".

S inizia alle 16 in piazza Petrella, con musica e canti a cura di Pino Pace Band, e poi "In 500 sotto il ponte", raduno a tema natalizio delle 500 d'epoca, e sfilata per le vie di Certosa; a seguire, canti della tradizione ligure a cura del gruppo 24 d'Arvi, e donazione ai lavoratori della zona rossa da parte della Riccardo Traverso Onlus.

Alle 17, sulle note dell'Alleluia, accensione dell'Albero di Natale donato dalla Comunità della Val di Fiemme, illuminato da Coop Liguria in collaborazione con Aster. I bambini possono partecipare portando un dono da appendere all'albero (letterine, disegni, testimonianze, oggetti e così via).