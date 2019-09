Summer Night a Certosa: il quartiere si anima tra allegria, sorrisi e musica

Sabato 21 Settembre la Certosa Summer Night partirà già nel pomeriggio con tantissime iniziative di carattere culturale, musicale e aggregativo.

Questa intensa giornata, che proseguirà fino a tarda notte, è organizzata dal Centro Integrato di Via con il patrocinio finanziario del Municipio 5 Valpolcevera e vedrà il coinvolgimento di tante realtà del territorio tra cui le palestre della zona che presenteranno le attività sportive.

Street food, bancarelle e numerosi eventi musicali saranno presenti nelle vie di tutto il quartiere.

La serata culminerà con il concerto dei Trilli che si svolgerà a partire dalle ore 21 in Piazza Petrella. Per il gruppo dialettale si tratta del loro ultimo grande evento in piazza di questa estate e Vladi, leader del gruppo, ci teneva particolarmente a terminare la sua stagione musicale proprio in questo quartiere, col quale ultimamente si è stretto e consolidato un forte legame.

Numerosi infatti sono stati gli eventi e le iniziative realizzate nella Valpolcevera a favore del territorio che hanno anche portato a un nuovo importante sodalizio sociale e culturale con il DLF (Dopolavoro Ferroviario Genova), importantissima realtà di Certosa, con il quale sono in cantiere vari progetti per il 2020.

A tutta la cittadinanza un invito a partecipare a questa serata di allegria, sorrisi e musica proviene da Federico Romeo, Presidente del Municipio 5 Valpolcevera: “Sarà una bella serata di quartiere, di vitalità nelle nostre vie. Usciamo di casa, torniamo nelle nostre piazze a vivere le nostre delegazioni anche in orario serale. La Summer Night di Certosa porterà sorrisi, gioia e allegria. Ne abbiamo bisogno e ne ha bisogno anche il cuore della nostra Certosa”.