On the Wall: Certosa diventa laboratorio di street art

On The Wall è il progetto di street art che trasformerà Certosa in una galleria d’arte a cielo aperto. Un'iniziativa del Comune di Genova, in collaborazione con l’Associazione Linkinart, che cambierà radicalmente il volto di un luogo che è stato coinvolto nella disordinata urbanizzazione del periodo industriale genovese e recentemente colpito dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi.

Dal 13 luglio al 14 agosto, Certosa diventa il luogo di uno straordinario intervento di street-art, con 15 artisti di fama internazionale che interverranno su dieci facciate di diversi stabili, coinvolgendo alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale e nazionale.

On The Wall si colloca come punto nodale di un percorso di rivalutazione del tessuto urbano, che ha l’obiettivo di far volgere nuovamente lo sguardo verso l'alto, in un quartiere che ha risentito fortemente delle vicende dell’ultimo anno.

Una nuova attenzione alla valle, attraverso l’arte e la bellezza, motori di un percorso di risarcimento sociale oltre che dal forte impatto urbanistico; un intervento massivo in grado di modificare in positivo la percezione dello spazio abitativo dei suoi abitanti e di tutti coloro che nelle prossime settimane passeranno da una delle zone più afflitte dal crollo del Ponte Morandi.

Non solo: On the wall è anche una performance unica e inedita per tutta la città di Genova, grazie alla quale si potrà ammirare l'arte urbana in un museo a cielo aperto non elitario e perennemente fruibile da tutti.

Tra gli artisti coinvolti nel progetto nomi di primo piano della scena internazionale, come l’olandese Zedz, che lavorerà sulla della cabina di E-Distribuzione lungo il Polcevera, il portoghese Pantonio che sarà attivo nella zona popolare di via Certosa, e storici protagonisti dell’arte urbana italiana come Ozmo. Accanto a loro giovani talenti già affermati come Agostino Iacurci, Gola Hundun, Geometric Bang, Rosk & Loste e ancora Greg Jager, Caktus & Maria e Antonello Macs. Importante voce in capitolo sarà naturalmente quella degli artisti genovesi coinvolti, da Christian Blef a Drina A12 & Giuliogol arrivando a Tiler.

Anche i giovanissimi saranno coinvolti, in una maratona decorativa delle saracinesche sparse nel quartiere.