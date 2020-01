Progetto GASP: giornata dedicata a chi cerca lavoro

Sabato 25 gennaio il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria, assieme al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova e Cooperativa Lanza del Vasto, organizza una giornata dedicata alla presentazione del progetto G.A.S.P. - Giovani: Azioni di Sostegno e Promozione, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche giovanili. Una giornata dedicata a chi cerca un impiego. Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di effettuare un primo colloquio e di lasciare il proprio curriculum vitae.

Il Centro di solidarietà è un’organizzazione non profit, da sempre impegnata nell’integrazione lavorativa e sociale di soggetti deboli e o svantaggiati, come disabili, giovani, inoccupati o disoccupati.

Nella giornata del 25 gennaio i giovani tra i 17 e 28 anni potranno recarsi presso la sede del Centro di Solidarietà, a Villa Ronco, in via Nino Ronco 31, dove ci saranno ad accoglierli gli operatori del progetto GASP, pronti a trasmettere tutte le info iniziali sul progetto. I partecipanti dovranno prendere un appuntamento dalle 10 alle 16.I partecipanti alla giornata usufruiranno di un percorso individualizzato di orientamento, durante il quale verranno seguiti attraverso azioni di tutoraggio e consulenza e incubazione.I giovani verranno supportati all’acquisizione di specifiche competenze, on the job.

Per prenotare il proprio posto bisogna inviare una email a direttore.cds@cdoliguria.org.