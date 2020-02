"Il tempo del noi": 100 anni di Chiara Lubich cittadina onoraria di Genova

Sabato 15 febbraio 2020 dalle 15 alle 18 presso l'aula magna dell'Università in piazza di Sarzano si terrà "Il tempo del noi - Fraternità". La giornata vuole ricordare 100 anni di Chiara Lubich cittadina onoraria di Genova.

Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, figura carismatica del XX secolo, con il suo pensiero e la sua azione per la fraternità e la pace ha lasciato un’eredità diffusa in tutto il mondo. Da questa prospettiva, e dentro le sfide della Genova di oggi, si leggeranno le storie «che non si vedono», incontrando le reti di solidarietà che ogni giorno rendono la città più fraterna.

Interviene il professor Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna.

Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, giochi e laboratori per educare alla solidarietà.