Serata indiana al cinema Sivori tra aperitivo, danza, e film

Proiezione film, ma anche aperitivo ed esibizione di danza per una serata all'insegna dell'India al cinema Sivori di salita Santa Caterina.

L'appuntamento è martedì 11 giugno alle 21.

L’occasione è l’anteprima de film Sir – Cenerentola a Mumbai, distribuito da Academy Two, la casa di distribuzione genovese che il prossimo autunno gestirà in Italia anche il film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2019, Parasite.

E dunque il cinema Sivori si apre a una vera e propria festa indiana. Si comincia con un aperitivo: vino e assaggio ispirato alla tradizione indiana, cibo a cura di Jaa Nù Vegan Food e vino offerto da Academy Two. Si prosegue con l’esibizione di danza indiana a cura di Ailema Danze d’Oriente. Per finire in sala con la proiezione del film.

Sir – Cenerentola a Mumbai è una commedia romantica diretta dalla regista indiana Rohena Gera, che ha ricevuto la standing ovation alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2018. Un film sull’amore impossibile tra le caste che sfida i tabù e le differenze sociali in India.

Ratna lavora come domestica per Ashwi, erede di una ricca famiglia di Mumbai. Lui possiede tutto, ma è disilluso sul futuro: lei invece non possiede niente ma è piena di speranza e lotta per i suoi sogni. I loro due mondi così distanti di avvicineranno, facendo emergere sentimenti inaspettati. Ma le barriere tra di loro sembrano insormontabili.

«Ho lottato – dichiara la regista - contro le differenze di classe che esistono in India durante tutta la mia vita. Quando ero piccola ho vissuto in India. Viveva con noi una donna con cui siamo cresciuti che aiutava in casa, che si prendeva cura di me a cui eravamo molto affezionati, ma vigeva una chiara segregazione. Spesso avevo problemi con queste dinamiche anche da bambina non riuscivo a capirne il senso. Poi sono arrivata in America per proseguire i miei studi, quando ero a Stanford parlavano di ideologie e filosofia, ma quando tornavo a casa era tutto uguale a prima che partissi. Era molto difficile partire e ritornare in India, per quanto tu possa desiderare di cambiare le cose non puoi cambiarle in una notte. Non smettevo mai di chiedermi, cosa posso fare?».