Cena veg in spiaggia a Pegli per aiutare gli animali del rifugio NALA

Venerdì 21 settembre cena in spiaggia a favore del rifugio NALA, che deve affrontare una grossa spesa per sistemare il terreno con terrazzamenti e palizzate di contenimento prima delle piogge autunnali.

Il menu veg prevede torte salate, pizzette e altri cibi. Da bere, tè aromatizzato, acqua naturale e frizzante.

Offerta minima 10 euro; chi potrà e vorrà, donerà di più: il ricavato verrà devoluto interamente all'organizzazione no profit NALA (Nuova Associazione Liberazione Animali).

La VegCena in spiaggia sarà semplice, cucinata da volontari, per poter massimizzare l'aiuto per il Rifugio.

Non tutti possono salvare e adottare gli animali destinati ai macelli, occorre un luogo giusto, aiutiamo chi può farlo.

Chi partecipa è pregato di pubblicare un post sull'evento Facebook entro martedì 18, indicando eventuali altri amici che porterà con se.