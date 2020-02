Cena di San Valentino tra le vasche dell'Acquario di Genova

San Valentino ha un sapore romanticamente “marino” all’Acquario di Genova: giovedì 14 febbraio 2020 si rinnova l’esclusivo appuntamento con la cena esclusiva immersi nella magia degli ambienti acquatici.

Programma

La speciale serata, che si svolge in una delle location più suggestive della città, ha inizio alle ore 20:00 con un’affascinante visita accompagnata della struttura e alle 20:30 con un drink allestito nel Padiglione Cetacei.

Grazie alla particolare illuminazione che riproduce i raggi lunari, si potranno scorgere in alcune vasche il cambiamento di movimenti, colori e riflessi di alcuni pesci e animali marini e scoprire nuovi aspetti della vita notturna sott’acqua.

La visita è anche un’occasione per scoprire curiosità in ambito amoroso su alcune specie che osservano precise regole di corteggiamento: in alcune specie di pinguino, ad esempio, che sono uccelli monogami, durante il periodo del corteggiamento, i maschi depongono ai piedi delle rispettive femmine un dono “nuziale”, un sassolino, come simbolica promessa della loro futura vita a due. In numerose specie di squali, invece, l’accoppiamento non è caratterizzato da tenere effusioni. I maschi sono piuttosto irruenti e, sia per dimostrare alle femmine il loro interesse durante il corteggiamento, sia per tenerle ferme nella posizione corretta durante l’accoppiamento sono soliti morderle ripetutamente su tutto il corpo . Per questo motivo, in alcune specie, la femmina ha una pelle più spessa di quella del maschio.

La cena

Al termine del tour, verrà servita una raffinata cena a cura di Capurro Ricevimenti nella spettacolare cornice marina delle vasche che consentirà di vivere una serata all’insegna dell’emozione.

La cena ha un costo di € 99 a persona, è su prenotazione, fino ad esaurimento posti, da effettuare contattando C-Way, tel. 010/2345666 o info@c-way.it.