Torna la Cena di Quartiere di Ponte Carrega e Piazza Adriatico.

Amici di Ponte Carrega, Centro Documentazione Val Bisagno, Comitato Piazza Adriatico e i cittadini dell'Orpea organizzano insieme la cena di quartiere.

L'appuntamento è sabato 14 aprile alle ore 20:00 presso i locali del Comitato di Piazza Adriatico in Piazza Adriatico 10 rosso. Il ricavato della cena sarà utilizzato come sempre per comprare materiale, alberi e piante per abbellire il quartiere in vista della pulizia di primavera che si terrà sabato 5 maggio.

Menu

tagliatelle fatte in casa con sugo di funghi

bruschette

focaccia di patate

insalata di verze e carote con salsa allo yogurt

fragole con panna

torte

acqua

pane

vino

caffè



Prenotazioni da effettuarsi possibilmente entro giovedì 12 aprile, telefonando ai numeri: 349 2377545 - 3465885471 - 3450475197.

Quota di partecipazione a offerta libera.