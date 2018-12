Cena di Natale di Buoncanile per aiutare i cani senza famiglia

Festeggiare insieme l'arrivo del Natale aiutando i cani che in questo momento non hanno ancora trovato l'amore e il caldo di una famiglia: è questo l'obiettivo della cena dell'associazione Buoncanile Onlus, organizzata per giovedì 13 dicembre dalle 20,30 al New Nexxt di piazza della Vittoria.

Il menu (rigorosamente vegetariano) costa 20 euro.

Prenotazioni al 333 1140022 o info@buoncanile.it