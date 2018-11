"A tavola con l'Imperatore": cena napoleonica a Busalla

Una cena "napoleonica" con figuranti in costume, per gustare i piatti preferiti dall'Imperatore, nella splendida cornice di Villa Borzino a Busalla: l'evento gastronomico "A tavola con l'Imperatore" si svolgerà sabato 3 novembre dalle 20 nella villa di via 25 Aprile.

Il menu:

- Petite entrée

- Insalata di pollo alla Maria Waleska

- Antipasto del generale

- Potage alla Giuseppina

- Premiers plats

- Involtini di manzo alla Paolina

- Fricassea alla Maria Luisa

- Dessert

- Crema alla Desirée

Per informazioni e prenotazioni: 3463188829.

La cena avrà luogo al raggiungimento di almeno 30 coperti. Posti limitati.