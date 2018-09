"La principessa avvelenata": cena medievale con delitto al Mercato del Carmine

“Nel regno del Marchese, qualcuno ha commesso un omicidio e la povera principessa Beatrice vuole far chiarezza, ma l'unico personaggio davvero utile sembra proprio quel buono a nulla di Sir Edward Bellimb'ust. Tra risate e indagini, la verità verrà a galla... Ma solo grazie ai commensali che saranno determinanti al fine della trama!”: è questa la trama de "La principessa avvelenata", la cena medievale con delitto in programma sabato 29 settembre 2018 alle ore 21 al Mercato del Carmine.

Un format unico, interattivo e coinvolgente, dove tutti i partecipanti si caleranno in un’atmosfera medievale e saranno partecipi nello svolgimento dello spettacolo e nello scoprire chi è l’assassino del delitto commesso.

L’evento è in collaborazione con D&E Animation, un’associazione no-profit, composta da un gruppo di amici che condividono la passione comune per il medioevo, la storia, le discipline di combattimento, il cinema, il teatro e lo spettacolo. Dal 2011 Dario Rigliaco ed Emmanuel Tonoli hanno fondato questo gruppo ed oggi, l’associazione è sempre più numerosa e strutturata. Può contare su oltre una trentina di associati (tra attori, teatranti e spadaccini) e offre spettacoli in svariate modalità; non solo la “cena medievale con delitto” nel nostro unico format interattivo con il pubblico, ma anche tornei medievali, eventi di piazza, spettacoli teatrali e combat-show. Il combat-show è la disciplina sportiva per cui ci alleniamo seguendo costantemente corsi per stunt performer. Il tutto legato ad uno spettacolo a tema dove non mancano adrenalina e capriole mozzafiato. Il nostro gruppo è in grado di inserire questa tecnica di spettacolo in diversi ambiti, potendola inserire sia in spazi ridotti come un ristorante ad esempio, oppure su un palcoscenico di un teatro. È proprio di D&A Animation il record ligure per quanto riguarda il numero di commensali ad una cena con delitto, con 220 commensali sul galeone Neptune del Porto Antico.

La serata prevede la prenotazione obbligatoria. Il costo della serata (cena medievale + spettacolo) è di 40 euro a persona (per informazioni e prenotazioni 010.2469184 – 3278923608).