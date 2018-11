Cena medievale con delitto al Mercato del Carmine

Sabato 1 dicembre alle ore 21 al Mercato del Carmine torna la Cena medievale con delitto, per divertirsi insieme tra suspense e storia.

Il marinaio di Cristoforo Colombo

La cena questa volta avrà a che fare con il grande navigatore genovese Cristoforo Colombo. Peccato che a rendergli la vita difficile ci siano alcuni personaggi alquanto bizzarri, come i marinai Rodrigo e Antonio, la regina di Castiglia in preda a strane voglie, e un povero prigioniero piuttosto appariscente. Insomma, in tutto questo le risate non mancheranno di sicuro, ma i veri protagonisti saranno i commensali della serata.

L’evento è in collaborazione con D&E Animation, un’associazione no-profit, composta da un gruppo di amici che condividono la passione comune per il medioevo, la storia, le discipline di combattimento, il cinema, il teatro e lo spettacolo. Può contare su oltre una trentina di associati (tra attori, teatranti e spadaccini) e offre spettacoli in svariate modalità; non solo la “cena medievale con delitto” , ma anche tornei medievali, eventi di piazza, spettacoli teatrali e combat-show.

Menu e prenotazione

Il menu prevede:

- Cuculli e panissa

- Taglieri di salumi

- Flan di bietole

- Ravioli al tocco

- Trofie di castagne con crema di gorgonzola

- Pollo alla cacciatora

- Salsiccia al forno con patate

- Acqua e vino della casa

- Caffè

La cena e lo spettacolo costano 40 euro.

La prenotazione è obbligatoria al numero 010.2469184