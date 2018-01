Cena medievale con delitto alla Locanda in Centro

Giovedì 8 febbraio arriva la Cena Medievale con Delitto della Locanda in Centro (in via Fiasella). Il titolo dell'evento è "Robin Good, una parodia del fuorilegge".

Menù della serata: Salumi toscani e formaggi delle langhe con miele, tagliatelle alla cacciagione o picagge al pesto, brasato di chianina con polenta taragna o cacciagione con polenta taragna, dolce, acqua e caffè.

Una bottiglia di vino ogni 2 persone. La serata costa 40 euro a persona.

È gradita la prenotazione (010 869 3922) da confermare con caparra di 10 euro a persona.