Cena con Delitto: "Il rituale incompiuto"

La Comunità Capi del Gruppo Scout Genova 100 organizza la quinta edizione della Cena con Delitto, sabato 10 febbraio dalle 19 presso la parrocchia Santa Croce Valtorbella.

Gli ospiti entreranno in una sontuosa Villa di campagna del Berkshire, dove un'annuale riunione si sta per tenere, un oscuro rituale dev'essere compiuto: gli ingredienti saranno la voglia di divertirsi e di mettersi in gioco.

I posti disponibili sono 180, e il prezzo del menu è di 15 euro (antipasto, due primi, un secondo, dolce e acqua). Prezzo menu ridotto 10 euro (un primo anziché due) per bambini di età inferiore ai 12 anni.

Non sono ammessi animali nei locali.

Si può prenotare telefonando ai numeri 3396127845 dalle ore 18 in poi, oppure 3347322607 dalle 12 alle 16 e dalle 18 in poi. Al momento della prenotazione bisogna specificare eventuali allergie e regime alimentare (celiaci, vegani, vegetariani), numero di adulti e bambini.