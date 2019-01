Cena con delitto: un nuovo caso per il commissario Giusti

Domenica 27 gennaio alle 19, presso il ludopub "Il Dado Errante" di corso Galliera, si terrà una cena (in movimento) con delitto.

La storia è quella de "Il Delitto del Genio", un nuovo caso per il commissario Giusti e per gli investigatori che lo accompagneranno nelle indagini.

L'iscrizione andrà comunicata entro e non oltre venerdì 25 gennaio e confermata con il versamento di 10 euro di caparra per ogni partecipante. La conferma dell'iscrizione avverrà la sera stessa durante la registrazione con il versamento del residuo delle quote di partecipazione.

La quota è di 25 euro a persona e comprende la partecipazione alle attiività di animazione, il libero accesso al buffet, e una bevanda a scelta ordinabile al banco del pub (sono eslcuse le bottiglie di vino intere, i superalcolici, le bottiglie di sidro; sono incluse tutte le bottiglie analcoliche, le birre in bottiglietta, lattina o alla spina, i cocktail, i calici di vino).

Alle 19 il locale aprirà le porte e si procederà con accoglienza e registrazione, e formazione delle squadre.

La cena è organizzata con libero accesso ai buffet e libero utilizzo dei tavoli e delle sedie messe a disposizione, che andranno liberati entro l'inizio delle indagini (20,30) per lasciare spazio sufficiente agli investigatori di muoversi. Il buffet apre alle 19,30 e rimarrà comunque disponibile per tutto l'arco della serata.