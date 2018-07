White Party: cena e divertimento in bianco ad Arenzano

Il locale Baia Calipso di Arenzano organizza, per sabato 21 luglio 2018, "The White Party": un'occasione per cenare, ballare e festeggiare tutti insieme, vestiti di bianco, tra il blu del cielo e il blu del mare.

Menu:

- Perle di mozzarella con pomodorini

- Cous cous con bisque di gamberoni e zenzero

- Riso basmati alla cantonese

- Bruschette assortite

- Arcobaleno di panini mignon farciti

- Fiori di schiacciata con petali di salumi

- Salumi affettati al momento con gnocco fritto

- Degustazione di formaggi con frutta

- Forma di grana scavata

- Grigliatina mista

- Frittini assortiti

- Assortimento di pizze e focacce tipo Recco sfornate al momento

- Piccoli salatini fatti in casa

- Schiacciatina alle verdure

- Anguria

Costo della serata: 25 euro.