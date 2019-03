Genova confiscata (e riutilizzata): cena con proiezione documentario e dibattito

Mercoledì 27 marzo 2019 l'associazione A.D.eS.So riprende le cene a tema con "Genova confiscata (e riutilizzata), sui beni confiscati alla criminalità presenti a Genova.

Quanti sono questi beni? Quali le loro condizioni? Sono stati riassegnati e riutilizzati per finalità sociali come previsto dalla Legge 109/96? Cosa possono fare associazioni e privati cittadini per dare il loro contributo e restituire alla collettività questi beni?

La serata inizia con la visione del documentario "Genova confiscata (e riutilizzata)" realizzato dai volontari del campo di impegno e formazione di E!State Liberi! che si è tenuto nel 2018 a Genova, in collaborazione con Libera, Cinemovel Foundation e molte associazioni e realtà del territorio genovese.

Per la cena (a offerta libera) è gradita la prenotazione all'indirizzo mail adesso.associazione@gmail.com.

La sera stessa ci si potrà tesserare all'associazione A.D.eS.So.