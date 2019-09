Cena di beneficenza nel parco del Santuario di Arenzano

Mercoledì 18 settembre 2019 prenderà il via una serata per coniugare buon cibo, divertimento, beneficenza, Missioni e associazionismo al Santuario del Bambin Gesù di Praga di Arenzano. L’evento è organizzato da Missioni Carmelitane in Centrafrica, Genova con l’Africa, Associazione Varchi Genova e Comitato Collaborazione Medica, con la collaborazione di Unitre Arenzano Cogoleto.

Programma

– Ore 19,15: “L’Africa, le sue culture, i suoi popoli: 30 anni di Annuncio in Costa d’Avorio” a cura di Padre Dario Dozio della SMA

– Presentazione delle attività in Centrafrica, Sud Sudan e Camerun con Padre Davide Sollami, Valentina Tamburro, Francesca Calcagno e Fabia Binci.

– Ore 20,15: cena all’aperto nel parco Pellegrini, a seguire intrattenimento, lotteria e gioco e premi

Menu:

– Affettati misti

– Strozzapreti al gorgonzola e noci

– Cosciotto di maiale al forno

– Fagiolo Terra e Fuoco

– Semifreddo alla frutta

– Caffè

– Acqua e vino al tavolo

Adulti 20 euro – Bambini 10 euro

Prenotazione e conferma:

– Valentina Tamburro (valentinagenovaconlafrica@gmail.com, cell 3355951933)

– Padre Davide (fra@davide.it, cell 3478971121)

– Francesca Calcagno (francesca.calcagno1@gmail.com, cell 3472616222)

– Fabia Binci (cell 336916125)

Preparazione della cena a cura dello staff del ristorante Terra e Fuoco di Arenzano.