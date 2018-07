Cena africana e concerto dei Balan Tigui a Sestri Levante

Venerdì 27 luglio 2018 il circolo Virgola di Sestri Levante in Via Per Santa Vittoria 4 a Sestri Levante organizza una cena sociale africana denominata "Sabari Cagni" dal dialetto del Burkina Faso "Chiedere scusa è buona cosa".

Verrà preparato il cous cous al pollo e con verdure al costo di 10 euro e le bevande karkade', ginger e il caffè touba di origine senegalese.

Alle ore 21,30 il concerto live dei "Balan Tigui", formazione composta da Soulemane Diabate' dal Burkina Faso alla voce, balafon e djambe, Davide Simonetta ai tamburi bassi e djembè e Davide Grua alla kora, tamburi bassi e calebass.

Ingresso solo al concerto gratuito.

In un momento particolare come questo in Italia - per gli organizzatori - è importante partecipare a questo tipo di manifestazione per conoscere e condividere insieme usi e costumi di un popolo come quello africano.

Prenotazione ai numeri 340 3421429 - 349 6959250