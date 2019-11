"Celocelomanca": Carlo Volpi racconta un calcio che non c'è più

Intervistato da Massimo Calandri di La Repubblica, Carlo Volpi ci porterà indietro nel tempo, quando il calcio era un'altra cosa, in un mondo che era un'altra cosa.

Carlo Volpi ha esordito in Serie A con la maglia del Palermo il 16 luglio 1962 in SPAL-Palermo (1-0). Ha giocato in massima serie anche con le maglie di Mantova, Juventus (5 presenze in bianconero nella stagione 1967-1968) e Brescia, per complessive 115 presenze e 6 reti.

Ha totalizzato inoltre 271 presenze e 45 reti in Serie B nelle file di Monza, Reggiana, Mantova, Brescia, Perugia e Parma, conquistando due promozioni in massima serie (col Mantova nella stagione 1965-1966 e col Brescia nella stagione 1968-1969).