Castle in the City, l'open day dedicato agli sposi

Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 21 la Cooperativa Solidarietà e Lavoro aprirà le porte di Castello D'Albertis ai futuri sposi, per l’occasione “vestito a nozze” , per svelarsi come location di grande prestigio per un matrimonio unico e indimenticabile.

Dimora storica del Capitano D'Albertis, dall'aspetto cosmopolita ed eclettico, con le sue torri, logge e terrazze, il Castello si fregia di una posizione centrale da cui ammirare uno splendido panorama sulla città e il porto.

Durante la giornata gli sposi potranno visitare la struttura con una speciale visita alle sale del castello e cogliere l'occasione per incontrare i professionisti del wedding, che sapranno fornire utili consigli ed informazioni per la migliore riuscita del grande evento.

Le visite saranno organizzate alle 11, alle 12, alle 16 e alle 17. Alle ore 18.00 aperitivo a cura di Bonton Catering

In questo progetto, oltre all’immancabile tocco di Bonton Catering, saranno presenti:

Ilaria Marelli wedding & event planner

Alessandro Vulcano Photographer

Giulia Cakes & Cookies

Istituto regale Make up & Mua

Studio XXV Aprile Acconciature

Pittaluga e Zunino Fioristi

Smacrent Allestimenti

Alice Bevilacqua Stationery & Wedding Design

Rebellato Viaggi

RØBBI RØCCA

Lorenzo Malvezzi Musicista

Barbara Inverni White & Movie Lab. Videographer

Stefano Ingraffia Drone Sevice

Mario Puppo Incisore Bulinista

Per accreditarsi alla giornata occorre scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it o telefonare al numero 0102723820.

Gallery