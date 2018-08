Castello Fuoriorario per le sere d'estate: conferenze, passaggi segreti e slow flow yoga

Proseguono con grande successo e adesione di pubblico le iniziative di Castello Fuoriorario per le sere d’estate, che ogni giovedì sera animano il museo ed il suo bellissimo parco, sempre più apprezzato e frequentato da genovesi e turisti.

Per gli appassionati di musica alle 18.30 avrà luogo la conferenza “I compositori genovesi: da Paganini ai giorni nostri”, a cura di Riccardo Guella e Fabio De Lorenzo, appuntamento ad ingresso libero nell’ambito della rassegna “Sei corde al castello”. La chitarra ha avuto un ruolo di primo piano nella storia musicale genovese, sia per quanto riguarda l'aspetto musicale sia quello legato alla sua costruzione. Liutai e musicisti hanno collaborato nel corso della storia per lo sviluppo del suono e del repertorio di questo strumento.

Senza dubbio la figura di Niccolò Paganini ha fortemente segnato l'identità musicale dell'ambiente chitarristico genovese sino ai giorni nostri, attraverso le sue composizioni, le sue idee musicali e didattiche. Il contributo musicale a Genova cresce nel corso degli anni grazie a una ricerca costante di musicisti che riportano alla luce storie e musica del passato, nati a Genova.

Per gli amanti del benessere torna l’appuntamento con lo Slow flow yoga al Castello ( ore 18.30 -19.30), pratica gratuita di yoga con Maria Rattazzi, per imparare a coordinare respiro e movimentoL’incontro è gratuito, aperto anche a chi non ha mai praticato, necessaria la prenotazione al numero 339 5312898 o via email: maria.rattazzi@gmail.com

Sempre di grande interesse e suggestione la visita ai passaggi segreti del castello, alle ore 20 e 21, condotta dallo staff della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce il museo, alla scoperta dei percorsi tra la dimora e le torri, per scoprire le mille curiosità sulla vita del Capitano D’Albertis (su prenotazione, costo € 6.00 comprensivi di ingresso e visita guidata).

Info e prenotazioni: 010 2723820; biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Come sempre nei giovedì d’estate, dalle ore 18 alle 22 BonTon Bistrot resterà aperto con possibilità di prenotare un aperitivo, per completare l’offerta di una magica serata in museo sotto le stelle!

Per ulteriori informazioni:

tel. 010.2723820 Castello D’Albertis; e -mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it

https://www.facebook.com/CastelloDAlbertisGenova/