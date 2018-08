Castello D'Albertis al chiaror di luna: slow flow yoga, aperitivo e passaggi segreti

Tutti i giovedì, fino al 13 settembre, la dimora del Capitano D’Albertis si fa ammirare al chiarore di luna.

Giovedì 23 agosto, Castello Fuoriorario per le sere d’estate propone un incontro gratuito dedicato alla salute e al benessere, seguito dalla suggestiva visita ai passaggi segreti del museo e da un gustoso aperitivo.

Alle ore 18.30, "Slow flow yoga al Castello", pratica gratuita di yoga con Maria Rattazzi, insegnante di vinyasa yoga presso “L’arte nella danza" a Genova.

Una pratica lenta ma dinamica, coordinando respiro e movimento, per calmare la mente e riportarci al momento presente. Proveremo ad ascoltare il corpo nel rispetto dei suoi limiti e nella gratitudine per le possibilità che ci permette di sperimentare. L’incontro è gratuito e aperto anche a chi non ha mai praticato.È necessario portare un tappetino e si consiglia abbigliamento comodo.

Per questioni organizzative, si chiede gentilmente di confermare la presenza con un messaggio WhatsApp al numero 339 5312898 o via email: maria.rattazzi@gmail.com

Alle ore 20 e 21 la consueta visita ai passaggi segreti, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, attraverso la rete di passaggi sotterranei e percorsi tra la dimora e le torri, per scoprire le mille curiosità sulla vita del Capitano (su prenotazione, costo € 6.00 comprensivi di ingresso e visita guidata).

Dalle ore 18 alle 22 aperitivo presso BonTon Bistrot, che ha sede nel parco del museo.

Info e prenotazioni: 0102723820

Per saperne di più https://www.facebook.com/events/176219916421596/

