San Valentino al Castello d'Albertis: visita e cena romantica

Venerdì 14 febbraio Castello D'Albertis organizza un evento speciale per gli innamorati. Le coppie potranno vivere momenti magici tra le sale ricche di collezioni imperdibili, accompagnati da brevi racconti sulla vita e i viaggi del Capitano D'Albertis, e approfittare delle romantiche terrazze per uno sguardo dall'alto sulla città. La serata proseguirà con una cena a scelta di terra o mare.

I due menù servono alle coppie innamorate un flûte di benvenuto e due opzioni: per la carta di terra fagottino di grana padano al profumo di tartufo su carciofi saltati, mini cannelloni di ricotta e spinaci su crema di nocciola e pancetta croccante e involtini brasati al barolo con purè di sedano rapa; per il menù di mare insalata di gamberi con mix di verdurine e salsa guacamole, torchietti al pesto di vongole e granella di pistacchio e spiedino di pesce in panatura aromatica con insalatina di finocchio. Come dessert millefoglie scomposta con crema al mascarpone, mousse alla fragola e cioccolato fondente fuso. Nel menù è compreso un calice di vino a persona e acque minerali.

Per informazioni: prenotazioni in biglietteria al 010 2723820 – biglietteriadalbertis@comune.genova.it , da effettuarsi entro le ore 12,00 del 13 febbraio.

Posti limitati e possibilità di scelta turni di visita (19.30-20.00-20.15).