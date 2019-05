Al castello D'Albertis la mostra "Paesaggi interiori, arte contemporanea nativa nordamericana"

La mostra Paesaggi interiori/ Landscapes from within è un forte richiamo alla sempre presente questione della decolonizzazione all'interno delle istituzioni artistiche e mette in moto una riflessione relativa agli stati d’animo individuali su queste tematiche di carattere nazionale e sociale.

Nonostante Colombo non si sia mai insediato o abbia conquistato il Nord America, la sua influenza intergenerazionale sul genocidio degli indigeni ha tormentato le popolazioni native per secoli e profonde tracce cariche di sentimenti razziali sono ancora oggi percepibili.

Il tema della mostra viene ulteriormente esplorato dall'uso dei Totem Talks, una modalità contemporanea di interazione introspettiva e dialogica per i visitatori di ogni età che sono invitati ad esprimere i loro sentimenti ed emozioni partecipando attivamente all'esposizione.

Incorporate nell'esposizione sono le risposte degli studenti dell’Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova e del Dipartimento di Lingue e Culture moderne dell’Università di Genova, che sono stati invitati a esprimere le loro opinioni sui temi che sono sollevati dagli artisti.



Venerdì 31 Maggio Inaugurazione della mostra alle ore 18:00.



A seguire Sabato 1 Giugno 2019 alle ore 17:00 nel Museo d'arte contemporanea Villa Croce; Delaney Keshena e Jaque Fragua presenteranno le loro opere al Museo d'arte contemporanea Villa Croce in una sessione di domande e risposte .