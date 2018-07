Castello D'Albertis: incontro con il lama tibetano Geshe Tenzin Tenphel e concerto

Giovedì 2 agosto alle ore 18 racconti affascinanti di terre lontane a Castello D’Albertis museo delle culture del mondo, dove il maestro buddhista tibetano Geshe Tenzin Tenphel introdurrà alla meditazione buddhista, per presentare alcune delle tradizioni che si sono create ai piedi di questo Monte.

L’evento si concluderà con un concerto di musica meditativa e himalayana, con Emanuele Milletti, Arthuan Rebis e Matteo Rebora, in cui le atmosfere delle tradizioni indiane più antiche si mescoleranno con sonorità e strumenti di altre culture del melting pot locale.

L’Himalaya è una regione del mondo che da sempre affascina l’Occidente, per i suoi paesaggi mozzafiato e per le tante culture, filosofie e religioni che si sono sviluppate e che coesistono alle pendici delle sue vette grazie ai punti di contatto e alla ricerca comune di un benessere interiore.

Un esempio è il Monte Kailash, l’ultima grande vetta del mondo sopra i 6500 metri che non è stata ancora scalata: la cima è infatti sacra sia per i buddhisti tibetani che per gli induisti, e per i fedeli di alcune religioni minori, e per rispetto di questa sacralità la montagna è tuttora inviolata.

Il fil rouge dell’evento, oltre alla vicinanza geografica, è il comune obiettivo di queste tradizioni: proporre ai partecipanti un momento per disconnettersi dalla frenesia della quotidianità ed entrare in contatto con due diversi metodi per ricercare la pace interiore e con essa il benessere, attingendo alla saggezza orientale per confondere i confini personali e individuali e mettersi in ascolto.

Costo di partecipazione: € 10,00 (comprensivi del biglietto per visitare il museo) È richiesta la prenotazione presso la biglietteria del museo (tel. 010 2723820) o presso il Centro Buddhista Tibetano Tara Bianca ( cell 3279569380).

Inoltre alle ore 20 e 21 avrà luogo la suggestiva visita ai passaggi segreti, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, attraverso la rete di passaggi sotterranei e percorsi tra la dimora e le torri (su prenotazione, costo € 6.00 comprensivi di ingresso e visita guidata). Dalle ore 18 alle 22 BonTon Bistrot resterà aperto con possibilità di prenotare un aperitivo.

Info e prenotazioni: 010 2723820; biglietteriadalbertis@comune.genova.it.