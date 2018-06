Castello D'Albertis incontra Grazia Francescato, leader ambientalista, giornalista e scrittrice

Nell'ambito della mostra "Witjai Il gene verde della razza umana" (prorogata al 21 settembre 2018), incontriamo Grazia Francescato, leader ambientalista, giornalista e scrittrice.

Come ambientalista, Grazia Francescato si è ritrovata più volte, negli scorsi decenni, a fianco dei popoli indigeni dell'America Latina per difendere la foresta e la loro identità culturale minacciate dall'assedio del cosiddetto 'progresso'. E ha capito perché comprendere la loro cosmovisione tradizionale, basata sulla relazione profonda tra gli esseri umani e Madre Terra, sia per tutti noi una necessità urgente, un salto di qualità della coscienza collettiva per uscire dal 'malpasso' che minaccia il pianeta e la nostra stessa sopravvivenza.

